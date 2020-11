Giuffredi, agente Hysaj: “Il nostro obiettivo era andare avanti con il Napoli, ma dobbiamo iniziare a guardarci intorno. Da dicembre ascolteremo le proposte delle altre squadre”

Nel corso del programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj. Insieme al giornalista della Rai, Ciro Venerato, si è parlato del tanto discusso rinnovo del terzino albanese.

“Stiamo parlando da due anni del rinnovo di Hysaj, tante volte siamo stati vicini e tante volte lontano. Il Napoli aveva delle esigenze causa Covid. Noi siamo andati incontro al Napoli ma ad oggi non si sa se rinnoverà oppure no. Il nostro obiettivo era quello di voler portare avanti il rapporto con il Napoli. Penso che sia arrivato il momento di guardarci intorno, cosa che fino ad oggi non abbiamo mai fatto perché i rapporti erano buoni con il Napoli. Ma da dicembre inizieremo ad ascoltare le altre offerte che ci sono arrivate. Nel suo ruolo non ci sono così tanti giocatori nel mondo e lui ha ancora 26 anni, quindi può andare ovunque. Come sta Elseid? Ieri ha fatto il tampone ed era ancora positivo.

Giuffredi ha parlato di un altro suo assistito, il centrocampista della Roma, Jordan Veretout: “Jordan sta facendo benissimo e, sapendo che io sono tifoso del Napoli, mi ha promesso che farà una doppietta domenica. Sarà una bella partita, il Napoli affronterà una delle squadre, insieme al Milan, più in forma del campionato”.