Foto con Maradona nella bara, ucciso il responsabile? Open smentisce tutto. Ma le minacce sono vere

A seguito della morte di Diego Armando Maradona la ricerca dello scoop e della notizia ghiotta non è mancata, così come la ricerca da parte dei fan di un cimelio o qualcosa da poter raccontare ai figli e nipoti. Tre persone sono riuscite a farsi fotografare con Maradona nella bara, mostrandosi soddisfatte e orgogliose dello scatto. Per loro è partita non solo un’azione legale, ma anche una vera e propria gogna social con riferimenti alla loro morte.

Stanno girando foto e video di un presunto assassinio di uno dei tre responsabili. Tutte fake news, come riporta il giornale online Open, che però non sembrano mettere in salvo i tre operatori ella funeraria argentina. Le minacce di morte si susseguono sui social e sui gruppi Whatsapp e tra queste ci sono anche quelle della 12 la caldissima curva del Boca Juniors. Sembrerebbe infatti che qualcuno sia già riuscito a risalire all’indirizzo e al numero di telefono di uno dei tre responsabili.