DIRETTA DE LUCA- Come di consueto, anche questo venerdì il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, ha parlato ai suoi concittadini. Quella appena trascorsa è stata una settimana particolare, a causa della morte di Maradona e dei conseguenti assembramenti in suo onore.

“Ieri c’è stata una riunione tra Governo e regioni, ed è uscito fuori la voglia di riaprire le scuole il 9 gennaio. Sono interdetto dalla proposta del ministro dell’Istruzione, non ho parole. Mi auguro che le scuole aprano a gennaio, evitando di incentivare la ripresa del contagio“.

Divisione in zone

“Zone? Per me sono una buffonata. I dati che motivano queste classificazioni sono da un lato oggettive, ma dall’altro rimandano a politica politicante. Ispettori in Campania? Cialtronata, provocazione. Non abbiamo ancora avuto la risposta di questi famosi ispettori. Servivano solo a dare soddisfazione alla campagna anti-Campania”.

“Dati falsi? Gli unici ad averli dati veri siamo noi in Campania, le altre regioni hanno palesemente mentito. Sia sui dati di ricoveri che sul numero di tamponi”.

“Zona rossa? Stavolta non esiste, abbiamo chiuso solo i negozi di abbigliamento. L’ennesima buffonata del Governo. Campagna mediatica solita contro la Campania, parlare di Napoli e della Campania fa audience. Sono stati dati numeri al lotto per i numeri riguardanti la Campania. C’è in atto la solita campagna di sciacallaggio. In Campania stiamo combattendo a mani nude. I soldi arrivati a noi? Niente di più di ciò che è dovuto, ed in più la Campania è la regione che riceve di meno rispetto a tutte le altre regioni d’Italia”.

Ripresa post-Covid

“Stiamo facendo un miracolo, stiamo salvando la regione. C’è un dato non positivo: si finge che non ci siano posti in terapia intensiva in orario serale. Questa anomalia era già presente gli anni scorsi con il pronto soccorso di sabato pomeriggio. I farabutti che non vogliono fare il proprio dovere verranno trovati. Nuovi ospedali? Verrà creato un ospedale unico per la costiera sorrentina, a Sant’Agnello. Ciò che dico in campagna elettorale viene fatto, rispetterò le mie promesse”.

“Il covid passerà, dobbiamo pensare alla ripresa ed al lavoro. Abbiamo stanziato 10 milioni di euro per la viabilità. Daremo indenizzi per gli allevatori di bufale. Miglioreremo edilizia, viabilità, scuole e sport. I fondi dell’UE non possono mancare qui al sud però. Lancio un grido di allarme: si vuole depredare il sud dai fondi europei. Le regioni del Sud dovrebbero difendersi e fare lobby”.