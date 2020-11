RETROSCENA – Rino Marchesi aveva già scelto il suo numero 10 e non era Maradona: l’interista Beccalossi fu a un passo dagli azzurri

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal” , è stato svelato un clamoroso retroscena di mercato. Nel 1984, l’attuale allenatore del Napoli, Rino Marchesi aveva scelto il suo 10. E non era Diego Maradona. Quel 10 era Evaristo Beccalossi. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Nell’estate del 1984, avevo dato la disponibilità ad andare al Napoli anche perché Marchesi lo avevo già avuto all’Inter. Con lui avevo avuto alcuni problemi ma lui mi disse “se posso, ti porto con me dove vado ad allenare”. Infatti arrivò la chiamata mentre giocavamo un’amichevole a Cosenza e sentii anche Juliano che era il direttore sportivo in quell’anno. Poi fu proprio Juliano ad andare a Barcellona e prendere Maradona.

Quando incontrai Maradona da avversario gli chiesi la maglia: è stato l’unico a cui l’ho chiesta. Lui mi disse “sì, Becca (così mi chiamava) però dopo mi dai la tua”. Poi quella maglia la regalai a un magazziniere napoletano e tifoso del Napoli che mi aveva coccolato.

In Russia nel 2018 a fine primo tempo di una partita dei mondiali fece una videochiamata per un mio amico di Milano tifoso del Napoli. Era speciale in tutto”

Nel collegamento è intervenuto anche l’attuale presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini.

“Ferlaino era interessato a Beccalossi ma stava trattando già con il Barcellona per Maradona. Diego è stato acquistato da Ferlaino mentre era a casa mia. Si sentiva ogni mezz’ora con Juliano ed esultò a casa mia e stappammo lo champagne quando il direttore gli disse “è nostro”.

Diego è stato una leggenda, un mito, resterà per sempre nel cuore di tutti. Quando l’Inter vinse lo scudetto dei record, lo incontrai al termine della partita. Lu mi venne incontro e mi disse: “è stato uno scudetto sofferto, ma l’Inter ha meritato”. Mi fece molto piacere che un campione come lui riconobbe il merito”