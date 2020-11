L’ex bandiera nerazzurra, Javier Zanetti, ai microfoni di Sky ha espresso il suo cordoglio in merito alla scomparsa di Diego Armando Maradona. Di seguito, le sue parole:

“Maradona è unico, per tutto quello che ha fatto e per come ci ha reso felici dentro un campo di calcio. Nonostante tutte le difficoltà, restava sempre in piedi. Io ancora non ci credo che Diego è andato via”