RAI – Situazione rinnovi: per Gattuso questione di tempo, con Maksimovic e Hysaj manca l’intesa

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è stato intervistato Ciro Venerato, noto giornalista sportivo di Rai Sport. L’esperto di mercato ha fatto il punta della situazione rinnovi in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Rinnovo Gattuso? Ultimo dei problemi del Napoli, legato alla lentezza dei legali della Filmauro o perché ci sono tanti contratti considerando quelli dello staff. Il rinnovo non è assolutamente in discussione, è una situazione di tempistica, il mister resta a Napoli con un biennale ed aumento già in questa stagione di 400 mila euro. Sugli stipendi non pagati Il Napoli il 1 dicembre pagherà lo stipendio di settembre”.

“Rinnovo Hysaj e Maksimovic? Hysaj non interessa al Milan, piace a molte squadre. Maksimovic è interessante per l’Inter, c’è stato un colloquio ma adesso c’è freddezza. Il Napoli lavora per l’intesa che non c’è, siamo distanti ma non troppo, Hysaj e più problematico, chiede 2 milioni e mezzo più bonus e il Napoli è fermo a 2, il calciatore vorrebbe recuperare quello che ha perso quest’anno. Per il serbo siamo lì come cifre, il calciatore però ha molto mercato in Bundesliga e Premier. Se si arriva a Natale senza la firma dei due, il Napoli cercherà per giugno le alternative”.