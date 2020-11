Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, ci sono buone notizie in casa Roma, prossima avversaria del Napoli in campionato. Il giornalista Angelo Mangiante ha riportato che il difensore Federico Fazio, positivo nelle scorse settimane al Coronavirus, si è negativizzato. Il difensore argentino ci sarà per la partita contro il Napoli in programma domenica sera al San Paolo.

