Ronaldinho da brividi: “Mi hai ispirato, ho sempre reso omaggio alla tua grandezza. Ciao idolo!”

Maradona ha ispirato, con la sua qualità e la sua genialità, tutti i calciatori venuti dopo di lui. Tutti i più grandi fenomeni sono legati alle sue giocate e ai suoi colpi. Ronaldinho non ha mai nascosto tutta la stima e l’affetto che prova nei confronti del Pibe, e l’ha ribadito nel giorno della sua morte. Con un post sul suo profilo Instagram, Dinho ha voluto omaggiare Maradona.

“I miei pensieri per la famiglia e per tutti coloro che amano questo genio. Amico mio, idolo mio, mio ​​numero 10, grazie per ogni momento in tua compagnia, che sia alle partite o ad una semplice cena. Le nostre conversazioni sono sempre state molto speciali e custodirò insieme tutti i momenti di gioia sul campo, dove ero lì per ammirarti e rendere omaggio alla tua grandezza. Mi ha ispirato durante la mia carriera e, quando ti ho incontrato e ho giocato a quei 5 football, è stata una delle notti più belle della mia vita. Ero con i miei idoli sul campo. Riposa in pace, mio ​​idolo, ti amo … Il mago dei maghi !!! Eterno”.