Mance, ds Rijeka: “Gattuso e San Paolo leggendari. Abbiamo mentalità vincente, possiamo sognare!”

Nel corso della trasmissione radiofonica Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Ivan Mance, direttore sportivo del Rijeka, sul Napoli e Gattuso prossimi avversari della squadra croata in Europa League. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Come vedi Gattuso? Lui è una leggenda del calcio ma non non siamo qui per vederlo. Siamo una grande squadra in Croazia e siamo qui per giocarcela.

Rozman? Siamo contenti di lui, anche prima di venire da noi aveva vinto, ha molto talento.

Disponibili? Abbiamo molti casi di Coronavirus, ci saranno tanti giovani della primavera. Non saranno pagati come quelli del Napoli ma alla fine si gioca 11 contro 11 e si può sognare. Ce la giocheremo, abbiamo una mentalità vincente. Non posso confermare chi ci sarà.

Kulenovic? Grande talento del calcio croato. Il San Paolo è uno stadio leggendario però penseremo a giocare come in campionato.

Napoli? Ho visto le ultime partite, è superiore agli avversari. Contro l’AZ meritava di vincere 10-1 e contro il Milan ha avuto tante change per cambiarla. La partita è stata decisa da pochi episodi.

Che idea hai di Napoli? Mi piace, ci sono tanti ristoranti buoni e tanta energia. Qui sono stato per lavoro ma poi ci sono tornato con mia moglie. Le persone sono come in Croazia, ti danno il cuore e questo ti lascia contento“.