Fedele critico: “Gattuso ha sbagliato, gli si chiude la vena ed è un limite. Non si può aspettare Osimhen”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele rilasciando dichiarazioni importanti sul mister Gennaro Gattuso e le sue parole nel post Napoli-Milan. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Dichiarazioni di Gattuso nel post Napoli-Milan? Sono parole di pancia, è fatto così, gli si chiude la vena ed è un suo limite. Lui prima ha sbagliato partita prendendosene le colpe e poi ha criticato i giocatori. La regola è non fare mai queste esternazioni. Il Napoli ha un difetto cronico, ha sostituito Milik con un calciatore di prospettiva quando serviva prendere un calciatore che faccia goal. Non si può aspettare Osimhen, l’unica certezza è far segnare Mertens.

Maksimovic terzino destro e Di Lorenzo ala destra? Il Napoli ha una squadra fissa, domani ci sarà turnover ma lo schema generale non cambierà.

La difesa subisce troppo? In Coppa Italia e all’estero il Napoli ha dato il meglio difendendosi molto. Gattuso deve adattarsi ai giocatori, vuole giocare un calcio di studio. Per essere un grande allenatore deve stare calmo e tranquillo. Mi aspetto che nei prossimi giorni il club confermi il rinnovo.

Sarri? Starà facendo l’olio in Toscana e a godersi la liquidazione. Bisogna resettare la partita con il Milan e pensare alla partita più importante, quella con la Roma. Bisognerà schierare una squadra con una sua utilità e capire di che pasta siamo fatti. Tra un mese ci saranno Inter e Lazio“.