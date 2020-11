De Laurentiis: “La notizia mi ha scioccato, Maradona è il paladino dei napoletani. Stiamo ultimando una serie sugli anni di Diego. San Paolo-Maradona? Idea già proposta”

Ai microfono di Rete 4, nel corso della trasmissione “Stasera Italia”, è stato intervistato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha detto la sua sul rapporto che Diego aveva con la città e la società.

“Questa notizia mi ha scioccato. Genio e sregolatezza sono le parole giuste per descrivere Maradona. Io sono napoletano, e i napoletani vedevano in Maradona un vero e proprio salvatore e paladino. Napoli nel 1800 era un paese a sé, dopo la depredazione nel 860 è caduta sempre più in basso. Maradona è il più grande giocatore del mondo, sono 12 mesi che stiamo ultimando una serie su quegli anni magici. È estato un peccato non poterci frequentare, ripercorrendo tutti gli aneddoti e storie di Maradona si apre un mondo sconosciuti ai più”.

“Ridenominare il San Paolo ‘Maradona’? De Magistris è arrivato per ultimo. Sul San Paolo ci sono stati grossi problemi, abbiamo risollevato il San paolo grazie alle universiadi. È sempre stata un’idea chiamarlo San Paolo-Maradona. Restaurare il campo di Soccavo caro a Maradona? Se nessuno si espone non posso fare promesse”.

Inoltre, De Laurentiis ha salutato Maradona anche attraverso il suo profilo ufficiale Twitter.

“Caro Diego, orgoglio del popolo napoletano, stella irraggiungibile nel firmamento del calcio universale, amore, gioia, passione e arte. E finché il sole risplenderà, i nostri cuori saranno illuminati dalla luce del tuo genio”.

