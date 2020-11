UFFICIALE – Il Rijeka comunica la positività di otto calciatori della prima squadra

Il Rijeka, avversaria del Napoli in Europa League, ha comunicato l’esito positivo di otto calciatori della prima squadra attraverso una nota ufficiale. Inoltre, il club ha precisato nella nota che i nomi dei calciatori rimarranno nell’anonimato e ha informato che sono già in auto-isolamento e non scenderanno in campo.

Simon Rozman, allenatore del Rijeka, nel pomeriggio aveva svelato a Tmw degli otto calciatori positivi al Covid-19 che dovrebbero decimare soprattutto centrocampo e il reparto difensivo.