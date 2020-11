Napoli-Milan, De Giovanni: “Il Napoli è stato imbrogliato dalle scelte arbitrali, Meret non è esente dalle colpe”

Nel corso del programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervento lo scrittore napoletano, Maurizio De Giovanni, che ha commentato la sfida Napoli-Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Sono sorpreso della sconfitta rimediata contro il Milan anche se già prima della partita non mi convinceva Mertens riferimento offensivo nel modulo 4-2-3-1. A mio parere sarebbe stato più logico schierare un 4-3-3 senza Osimhen“

Poi aggiunge sulle scelte arbitrali: “Però non si può nemmeno sottovalutare l’incidenza di alcune scelte arbitrali. I risultati vengono indirizzati. O vengono assegnati arbitri poco bravi o si vuole indirizzare l’andamento del Campionato. Con la presenza del Var non si può ammonire Bakayoko nel primo caso e non vedere la gomitata a Koulibaly. Il Napoli è stato raggirato e Meret non è esente da colpe. Non si può vedere un gol di testa che parte da fuori area sul primo gol, mentre, nel secondo fa rotolare il pallone per tutta l’area di rigore”.