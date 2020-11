Taglialatela: “Meret non ha responsabilità. Il Napoli ha avuto episodi sfavorevoli”

Nel corso di “Radio Goal”, in onda su “Radio Kiss Kiss Napoli” è intervenuto Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Darei merito al Milan. Il Napoli ha sbagliato qualcosa, ma non ha giocato male infatti ha impegnato anche Donnarumma, autore di una partita straordinaria”.

“Il Milan ha meritato in parte di vincere al San Paolo, ma è una grande squadra. Ci sono stati degli episodi a sfavore del Napoli e a favore del Milan, ma non credo che il Napoli sia stato una tragedia come si dice. Meret? A parer mio non ha responsabilità”.