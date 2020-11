Due buone notizie per la Roma: Edin Dzeko è guarito dal Coronavirus e Chris Smalling ha superato l’intossicazione alimentare che lo aveva tenuto fuori nella sfida di ieri contro il Parma.

Il difensore inglese si è allenato in gruppo a Trigoria e recupera per la sfida di Europa League di giovedì e per il big match di domenica contro il Napoli al San Paolo.