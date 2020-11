Pistocchi condanna: “Napoli molto impreciso, la gomitata su Koulibaly era da rosso”

Il noto giornalista Mediaset è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul big match del San Paolo di ieri sera, di seguito le parole di Maurizio Pistocchi:

“Non è facile giocare contro il Milan che ha optato per un gioco molto italiano corto e raccolto dietro pronto a partire in contropiede, Napoli molto impreciso in fase difensiva Koulibaly irriconoscibile ha commesso un errore incredibile sul primo gol del Milan, senza Albiol ha perso i punti di riferimento sembra che abbia sempre bisogno di essere guidato, si fa sorprendere sul primo gol troppo spazio, doveva accorciare senza lasciare lo spazio da Ibrahimovic di colpire indisturbato, nel complesso la sensazione di un Napoli disattento ai particolari, lo scorso anno a questo punto della stagione aveva 16 punti quest’anno 14, con Sarri dopo otto giornate ne aveva 24, i punti sono una conseguenza degli errori commessi in entrambe le fasi”.

“Valeri è un pessimo arbitro commette 4 errori importanti, il primo giallo di Bakayoko non c’era in quel caso è stato il calciatore del Milan che intervenendo in ritardo commetteva fallo, Kessie non commette fallo a mio modo di vedere su Ruiz fermando un importante ripartenza del Milan sul finire del primo tempo, la gomitata su Koulibaly era da rosso, il Var doveva intervenire sulla gomitata era un possibile cartellino rosso, mi sembra abbastanza grave che nelle trasmissioni post partita si aveva quasi paura di dire che l’intervento fosse pericoloso e da rosso, ed infine c’è fallo di Bakayoko sul gol del Napoli”.