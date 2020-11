I big inesistenti e mancanza di continuità: è così che cade il Napoli contro il Milan

Il Napoli cade in casa contro il Milan che in questo momento gode di un ottimo stato forma fisico ma soprattutto mentale. È stato un big match ricco di emozioni terminato 3-1 per i rossoneri, con una doppietta firmata Ibrahimovic che allunga così le distanze in classifica portando il Napoli a meno sei dai diavoli.

I big come fantasmi, in Nazionale brillano ma in Serie A un po’ meno

Forse al Napoli è mancato proprio l’uomo chiave capace di incidere in qualsiasi momento della partita, come lo è stato Zlatan per il Milan. I partenopei sono risultati sottotono, probabilmente a causa degli impegni con le Nazionali, che ha visto protagonisti molti azzurri come ad esempio Insigne per l’Italia o Fabian per la Spagna, ma il rientro a Napoli non è stato quello sperato. Nel big match sono mancati gli elementi portanti che reggevano questa squadra e che la rendevano una possibile candidata alla vittoria del titolo. I titolarissimi sono sembrati dei fantasmi che per quanto hanno cercato di ribaltare il match finivano sempre per impasticciare l’azione.

L’unico a dare certezze in campo per gli azzurri è stato ancora una volte Matteo Politano, che con le sue splendide giocate in velocità è stato in grado di intimorire i rossoneri. L’attaccante ha tentato di colpire il Milan con 3 tiri in porta e ha effettuato l’82.9% di passaggi riusciti in 69 minuti di gioco.

Mancanza di continuità, così non c’è futuro

Gli azzurri hanno dimostrato un grande potenziale nell’avvio di campionato che ha fatto sognare i tifosi, ma dopo l’AZ sono iniziate a calare le prestazioni. È un inizio di alti e bassi quello del Napoli che però senza continuità non vede futuro. Le capacità ai calciatori di sicuro non manca, visto che hanno mostrato più volte le loro abilità tecniche facendo incantare non solo Napoli ma anche il resto d’Europa.

Molte volte a giocare brutti scherzi è lo stato mentale, che a sua volta interrompe le prestazioni positive dei partenopei. Gli azzurri spesso nelle partite di notevole importanza non sono risultati all’altezza proprio a causa della mentalità. Senza certezze, però, il Napoli non può aspirare a un qualcosa di importante che lo veda vincitore di titoli prestigiosi. Ciò che è certo è che manca ancora tanto al termine della stagione e gli azzurri sono ancora in tempo per avvalorare le loro capacità, portando così la squadra all’apice del successo che i tifosi auspicano.

Sara Madonna

