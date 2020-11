Marino sicuro: “Gattuso e il Napoli hanno bisogno di tranquillità. Lozano mi ricorda Lavezzi”

Pierpaolo Marino dirigente dell‘Udinese è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul momento che sta vivendo il Napoli ed il tecnico Gattuso nel finale del suo intervento paragone importante per Hirving Lozano, di seguito le parole del direttore Marino:

“Ieri la differenza l’ha fatta Ibrahimovic, la prestazione dello svedese ha avuto più peso dell’assenza di Osimhen”.

“Questo è un campionato molto equilibrato in vetta, basterà infilare un filotto di vittorie per infilarsi nella lotta scudetto, bisogna lasciar lavorare la squadra e Gattuso con tranquillità, la piazza non è facile ma bisogna avere pazienza”.

“Lozano è un calciatore importante su cui avrei investito anche io, ha le caratteristiche che piacciono al pubblico, peccato che non ci siano i tifosi avrebbe fatto impazzire i tifosi, mi ricorda molto Lavezzi”.