Legrottaglie: “Sul primo gol Koulibaly non ha colpe. Il Napoli mi è sembrato stanco”

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juve, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare la partita giocata ieri dal Napoli contro il Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Non mi sento di dare la colpa a Koulibaly per il primo gol del Milan, cosa poteva fare? Stare più vicino magari, ma il difensore non può stare troppo vicino all’attaccante perché se il cross fosse stato più lungo si sarebbe fatto scavalcare e magari l’avremmo criticato anche li. Il Napoli ha fatto una grande gara, è l’atteggiamento globale della squadra che non è piaciuto a Gattuso non la prestazione“.

“Gli effettivi erano stanchi dopo la sosta delle nazionali, soprattutto Insigne, il Milan ha avuto la meglio sul punto fisico ieri, il Milan era molto più imponente del Napoli. In Europa League, ci sarà sicuramente un turn-over, vorrà fare delle prove ha sicuramente in mente di cambiare qualcosa, userà queste partite per far rifiatare molti dei titolari“.