Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo e Messi in lizza per il giocatore del secolo. Ancelotti nella lista dei migliori tecnici degli anni Duemila

C’è anche un po’ di Serie A e di azzurro nella lista dei principali candidati per l’edizione annuale della Dubai Globe Soccer Awards, che insieme alla Dubai International Sports Conference, celebra il 27 dicembre prossimo le più grandi stelle del calcio mondiale, evento che quest’anno premierà anche le star del secolo. Il Dubai Sports Council e il Globe Soccer Awards hanno rafforzato ulteriormente la loro relazione lunga 12 anni organizzando infatti una edizione speciale presso l’Armani Hotel, situato ai piedi del più alto edificio del mondo, inserendo, alla luce dell’impatto globale del Covid-19, tra gli otto premi in palio quattro nuove categorie. Il Dubai Globe Soccer Awards di quest’anno metterà infatti in evidenza non solo i migliori talenti del 2020 ma anche i giocatori, i club, gli allenatori e gli agenti degli ultimi 20 anni. Per la prima volta, quattro dei premi da assegnare terranno conto delle stagioni che vanno dal 2001 al 2020. Si tratta di una sezione unica che celebra di fatto il meglio del secolo.

La Dubai International Sports Conference, che ha ospitato oltre 200 relatori sin dalla sua prima edizione, accoglierà dunque ancora una volta alcuni dei più importanti giocatori internazionali del calcio, mentre i Globe Soccer Awards, che negli anni hanno premiato più di 100 vincitori che hanno dimostrato prestazioni eccezionali nel gioco del calcio, presenteranno quest’anno otto categorie in lizza: giocatore del secolo 2001-2020; allenatore del secolo 2001-2020; club del secolo 2001-2020; agente del secolo 2001-2020; giocatore dell’anno 2020; club dell’anno 2020; allenatore dell’anno 2020; premio alla carriera da giocatore.

Questi i candidati per i rispettivi otto premi che verranno consegnati durante la cerimonia del 7 dicembre:

Giocatore del secolo 2001-2020

Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Andres Iniesta, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas Kaká, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Luis Figo, Luka Modric, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zlatan Ibrahimovic, Zinedine Zidane.

Allenatore del secolo 2001-2020

Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Joachim Löw, José Mourinho, Josep Guardiola, Luiz Felipe Scolari, Marcello Lippi, Vicente Del Bosque, Zinedine Zidane.

Club del secolo 2001-2020

Al Ahly, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris S. Germain, Real Madrid.

Agente del secolo 2001-2020

Giovanni Branchini, Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Mino Raiola, Pini Zahavi.



Giocatore dell’anno 2020

Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lionel Messi, Marquinhos, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Serge Gnabry.



Club dell’anno 2020

Bayern Monaco, Juventus, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Siviglia.

Allenatore dell’anno

Gian Piero Gasperini, Hans Dieter Flick, Julen Lopetegui, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel.

Premio alla carriera: da annunciare.