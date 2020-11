Sportmediaset – Ruiz ancora nel mirino del Psg, pronto l’assalto allo spagnolo

Come riportato da “Sport Mediaset” il talento spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, sarebbe ancora nel mirino del PSG. Dopo aver sondato il terreno questa estate, nelle ultime ore si è fatta più insistente la voce che parla di un forte interesse per il centrocampista del Napoli.

In ombra nel match contro il Milan, che ha visto il Napoli di Gattuso perdere la terza partita consecutiva in casa, l’ex Betis sembrerebbe finito sotto l’occhio della critica per la prestazione incolore fornita nel big match del San Paolo. Al contrario della grande prestazione offerta in nazionale che lo vide protagonista della vittoria della Spagna contro la Germania.