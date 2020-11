Coronavirus, morto il sindaco di Melito, Antonio Amente. Amico di De Laurentiis, sognava la Scugnizzeria nel suo comune

Il Coronavirus colpisce ancora: nella mattinata è morto Antonio Amente, sindaco di Melito. Il primo cittadino del comune napoletano era risultato positivo al tampone lo scorso 11 novembre ed era stato ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano a causa di problemi respiratori. Le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore ed è arrivata la morte.

I tifosi del Napoli lo ricordano per il progetto Scugnizzeria che, insieme al presidente e amico Aurelio De Laurentiis, portò avanti per un anno. Ci fu addirittura un sopralluogo all’Etihad Stadium del Manchester City per studiare l’impianto e prendere spunto. Ma per problemi burocratici non si fece più nulla.