Boga, l’agente: “Jeremie è stato vicinissimo al Napoli, in estate. Un futuro in azzurro con De Zerbi? Vedremo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie Boga.

“Jeremie sta vivendo un ottimo momento di forma e piano piano sta raggiungendo il massimo del proprio potenziale. E le sue ambizioni stanno crescendo di pari passo. Spera di migliorare le sue statistiche e la classifica del club, rispetto a quelle della scorsa la stagione. Jeremie ha voglia di stupire con il Sassuolo.

Le parole di De Zerbi su Jeremie? Credo che Jeremie, in termini di dribbling, sia uno dei migliori calciatori in Europa. Magari non ancora al livello di Messi (ride ndr), ma è una delle sue abilità principali e sicuramente può mettere in difficoltà qualsiasi difensore. Con De Zerbi, poi, Jeremie ha un grande rapporto, come padre e figlio. Si fida alla cieca del mister ed è arrivato al Sassuolo per merito suo. Si trova benissimo con le idee di De Zerbi, adora giocare nel suo sistema e hanno una grandissima stima reciproca. Jeremie lo apprezza davvero tanto.

Se il futuro di Jeremie sarà legato a quello di De Zerbi? È ancora troppo presto per dirlo. Queste sono discussioni che spettano al club. Magari un domani, mister De Zerbi resterà al Sassuolo e Jeremie andrà via, oppure viceversa. Nel futuro non possiamo mai dire cosa accadrà. Di sicuro, può essere un grande fattore il futuro del mister, rispetto a quello di Jeremie. Se De Zerbi resterà a lungo o andrà via a breve, non lo sappiamo, ma solo quando accadrà potremo considerare il da farsi. Adesso, è difficile immaginare cosa riserva il futuro.

Quanto Jeremie è stato vicino al Napoli e/o all’Atalanta? Jeremie è stato davvero vicino al Napoli. Molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta. Anche perché il Napoli, in estate, presentò un’offerta migliore rispetto a quanto fatto dall’Atalanta. Si è letto tanto negli ultimi mesi, ma questi sono stati i due club che c’hanno provato fino all’ultimo. Ed il Napoli ci è andato molto vicino.

Se il Napoli tornerà alla carica, nella prossima estate? Questo dipenderà molto da Jeremie, se riuscirà a mantenere alti i propri standard e addirittura migliorarli. Il Napoli è un grande club, sarebbe un grande passo nella carriera di Jeremie, quindi è probabile che torneranno alla carica per un calciatore come lui. Ma ripeto, molto dipenderà anche dalle prestazioni di Jeremie, nel corso della stagione.

Un futuro al Napoli con De Zerbi? Vedremo (ride ndr)”.