Maldini: “La parola scudetto non mi fa paura! Con Gattuso ho un bel rapporto, parliamo di famiglia”

Durante il prepartita di Napoli-Milan ai microfoni di Sky Sport è stato intervistato Paolo Maldini. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quanto ci mancherà Pioli? Ognuno la vive alla propria maniera, l’incidenza dell’allenatore in periodo covid è maggiore”.

“Rapporto con Gattuso? Rino è Rino, ormai è un allenatore completo. Ha la squadra più tecnica del campionato, è l’allenatore giusto per il Napoli. Ogni volta che ci rivediamo parliamo della famiglia”.

“Chalanoglu e Donnarumma? Avremo un incontro con gli agenti ma bisogna essere contenti in due. Chalanoglu ha sempre dato l’anima ed è più coinvolto degli altri”.

“Ambizione scudetto? A me la parola scudetto non fa paura, perché il nostro obiettivo non è lo scudetto. Chiedo solo ambizione e di dare sempre il massimo, bisogna proporci e crederci fino in fondo“.

“Maradona e San Paolo vuoto? Milan-Napoli era la sfida scudetto, e tutto iniziò quando vincemmo lo scudetto a Napoli. Senza quella vittoria la storia del Milan sarebbe stata diversa. Non vediamo l’ora di avere gli stadi pieni”.