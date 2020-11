Gesto del 3-0 in Juve-Napoli, era il pilota Arbolino: ha perso il mondiale all’ultima gara!

Juve-Napoli e la relativa sentenza continuano a far discutere e a creare polemiche. L’ultima in ordine cronologico ha il gusto della rivincita per gli azzurri nei confronti di Tony Arbolino.

Tony Arbolino, promettente pilota di Moto 3, ha appena perso il Mondiale all’ultima gara per 4 punti. Cosa c’è di strano? Arbolino è stato ritratto ad esultare per il 3-0 inflitto agli azzurri, sugli spalti dello Stadium.

Qui il post del pilota in questione.