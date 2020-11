SKY – Bergomi: “Gomitata di Ibrahimovic? Strano non averla sanzionata…”

Nel corso del post partita di Napoli-Milan Beppe Bergomi ha rilasciato dichiarazioni su Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Gomitata di Ibrahimovic a Koulibaly? Per il calcio di oggi basta alzare il gomito. Secondo me non è da espulsione, ma è stato non averla sanzionata quantomeno con il giallo”.

Caressa ha poi spiegato che il VAR non è intervenuto perché non ha ritenuto da rosso l’intervento.