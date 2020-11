Carnevale: “Gattuso sa esserti amico ma sul lavoro non guarda in faccia a nessuno. Insigne? È un fuoriclasse”

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha parlato di Lorenzo Insigne e Rino Gattuso alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Spero di non sbagliarmi ma il Napoli quest’anno può giocarsela. Gattuso è molto bravo, è un uomo di calcio, umile. A Napoli si vince solo se si è umili. Il suo modo di fare fa innamorare i calciatori, ho avuto questa sensazione. È una persona che sa essere amico ma sul lavoro non guarda in faccia a nessuno. Su questo aspetto mi ricorda Bianchi, un allenatore pratico e diretto che ripeteva spesso: ‘Solo a uno non posso rompere le scatole: è Maradona’. Questa frase la disse anche a un calciatore importante quando allenò la Roma”.

Poi, in vista della gara contro il Milan: “Il Milan si batte soltanto con un gruppo compatto, con venti giocatori che la pensano come l’allenatore, perché rispetto all’anno scorso i rossoneri sono molto forti. Occhio a Ibrahimovic, perché anche a 39 anni riesce ancora a fare la differenza”.

“Insigne? Aveva bisogno di tempo ma è un fuoriclasse. Ora si è preso Napoli sulle spalle. In campo fa la differenza, l’avrei voluto io nella mia squadra: sai quante reti avrei segnato? Insigne è il classico giocatore che sa premiare i movimenti, con quel piede che ha. Lo ammiro tantissimo”.