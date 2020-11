Camoranesi: “Adoro il Napoli di Gattuso, Koulibaly sarebbe l’ideale per la Juventus”

Il campione del mondo Mauro German Camoranesi, ha rilasciato un’intervista a TuttoSport esprimendo tutto il suo gradimento nei confronti del Napoli di Gattuso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Ibrahimovic, un altro con cui ha giocato ai tempi della Juventus, non basterà al Milan?

“Credo di no perché la stagione sarà veramente lunga e il Milan non mi sembra abbia le risorse sufficienti per far fronte a eventuali assenze importanti. Comunque i rossoneri e il Napoli di Gattuso, che adoro, li immagino vicino a Juventus e Inter fino alle ultime giornate”.

Quanto è importante il ritorno di De Ligt?

“L’olandese è fondamentale, soprattutto per difendere alti come vuole Pirlo. De Ligt è fortissimo e ha tutto per diventare un numero uno del ruolo. Però guardando al futuro, penso che alla Juve serva qualcosina al suo fianco: l’ideale sarebbe Koulibaly“.