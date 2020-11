Saelemaekers carico per il Napoli: “Andiamo lì per vincere. Quest’anno possiamo fare grandi cose”

In vista della sfida contro il Napoli, domenica 22 novembre, Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset. Ecco quanto evidenziato:

“Credo che la fiducia sia fondamentale per un calciatore. Il mister ora mi sta dando grande fiducia e questo mi sta aiutando a fare quello che sto facendo”

Sulla squadra: “Adesso abbiamo fiducia e per questo siamo una squadra diversa. Domenica andiamo a Napoli per vincere”

“Pioli? Non sta passando un buon momento e per questo vogliamo conquistare i tre punti per lui. Bonera è pronto, in questa settimana ha svolto un buon lavoro con la squadra”

Sugli obbiettivi: “Quest’anno possiamo fare qualcosa di importante, ma dobbiamo pensare una partita alla volta”