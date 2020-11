Napoli-Milan, Rebic verso una maglia da titolare alle spalle di Ibra

Rafael Leao dovrà fermarsi per circa 10 giorni a causa dell’infortunio procurato in Nazionale al bicipite femorale della coscia destra, per questo motivo non sarà presente nella gara contro il Napoli.

Stando a quanto riporta Sky Sport, mister Pioli schiererà dal 1′ minuto Ante Rebic al San Paolo. L’attaccante croato andrà così a completare il tridente offensivo alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, con Cahanoglu e Saelemaekers.