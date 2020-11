Novità sui diritti tv: via ai fondi dai 20 club ora compattati

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha riportato le ultime notizie riguardo i diritti tv. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Il presidente Dal Pino la definisce ‘una svolta storica’. L’ad De Siervo ‘un passo fondamentale sulla via della trasformazione del calcio un’industria’. In entrambi i casi, l’approvazione all’unanimità della proposta avanzata dai fondi di private equity rappresenta un’innovazione nel mondo del calcio. I venti presidenti dei club di Serie A (dieci presenti a Roma, tra cui Scaroni, Lotito e De Laurentiis e il restante collegato in videoconferenza, fra i quali Agnelli e Marotta), sopraffatti dai debiti e gravati da una crisi di liquidità preoccupante, hanno optato per la strada della modernizzazione: si sono uniti davanti all’offerta di 1,7 miliardi, proposta dalla cordata Cvc, Advent e FSI, per diventare soci al 10% all’interno della media company fondata per gestire e commercializzare i diritti televisivi.