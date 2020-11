Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista a Milan TV. Di seguito le parole del belga che si è espresso, anche, sulla sfida contro il Napoli:

“Il mister ha fatto un grande lavoro nei mesi precedenti e domenica vogliamo giocare e vincere anche per lui, sarebbe molto importante per noi e per lui”.

“Conosciamo tutti la grande importanza di questa sfida, siamo pronti”.