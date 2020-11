RAI – Milik, L’Inter non è interessata: De Laurentiis è infastidito dal suo comportamento

L’esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha fatto il punto della situazione su Milik ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli ha fatto una valutazione di Milik ai suoi agenti e si parte da una base d’asta di 15 milioni. Non credo che ad Ancelotti con il suo Everton sia interessato all’acquisto del polacco, quest’estate aveva già comunicato a De Laurentiis e giuntoli il suo interesse verso un attaccante contropiedista. Il Tottenham aveva dimostrato interesse ed aveva ricevuto gli agenti in estate. L’Inter ha smentito il suo interesse per il calciatore, lo reputano un ottimo calciatore ma non possono permetterselo.

Poi, aggiunge: “De Laurentiis ha il coltello dalla parte del manico e non sarà tollerante con il polacco, al patron azzurro ha dato fastidio il suo no alla Fiorentina e il rifiuto di prolungare il contratto per un anno a fine mercato. Quindi, ci sarà un braccio di ferro duro!”