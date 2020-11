UFFICIALE – Tiago Pinto nuovo d.s. della Roma: “È stata dura lasciare il Benfica, ma la società giallorossa è in fase di rilancio”

Tiago Pinto è il nuovo direttore dell’AS Roma. La società giallorossa ha un’accordo con il dirigente portoghese che inizierà il suo incarico a gennaio 2021. Sul sito ufficiale della Roma sono arrivate le prime parole di Tiago Pinto, ecco quanto evidenziato:

“Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così interessante per lo sviluppo del Club. Considerando quello che ho trascorso con il Benfica è stata dura decidere di lasciarlo, ma la Roma è stata un’opportunità professionale che non potevo rinunciare visto che è in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà. Sarò eternamente grato al Benfica per la fiducia e il sostegno e anche a Dan e Ryan Friedkin per avermi dato questa opportunità alla Roma per continuare a crescere nello sport che amo“.