RAI – Vecino al Napoli se va via uno tra Demme e Lobotka. Milik troppo costoso per l’Inter: no ad Eriksen e Nainggolan

Ultimissime notizie di calciomercato in casa Napoli riportate da Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista Rai, durante la trasmissione Radio Goal, si è espresso sulla situazione di Arek Milik e sulle possibili svolte di mercato del mercato del Napoli. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Scambio con l’Inter, Milik-Vecino? Milik piace a Conte ma non ci sono le condizioni economiche per prenderlo all’Inter. Il Napoli parte da una base di 15 milioni ed il calciatore polacco chiede 4 o 4.5 milioni di euro a stagione, queste cifre sono troppo elevate al momento. Nel caso in cui l’Inter a gennaio riuscisse a vendere qualche calciatore in sovrannumero ed il Napoli abbassasse le pretese, allora si può fare. Indipendentemente da Milik, il Napoli potrebbe comunque essere interessato a Vecino, bisogna vedere come sta fisicamente e arriverebbe nel caso partisse uno tra Demme e Lobotka.

Eriksen o Nainggolan al Napoli? Entrambi sono infattibili per il Napoli.

Prima punta contro il Milan? Osimhen è fuori, gioca Mertens al suo posto e Petagna giocherà in Europa League contro il Rijeka“.