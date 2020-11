Sembrano arrivare buone notizie per il tecnico del Napoli, Rino Gattuso. Nella giornata di ieri Bakayoko aveva infatti saltato l’allenamento per un attacco influenzale e anche oggi il centrocampista non si è allenato.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, però, le condizioni dell’ex Chelsea sono in miglioramento. Domani dovrebbe essere regolarmente a Castel Volturno e sarà valutato dallo staff medico.