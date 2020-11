Infortunio Osimhen – L’attaccante nigeriano in arrivo a Villa Stuart per accertamenti

Sul profilo Twitter ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli è stato rilasciato un tweet sulle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è in arrivo a Roma direzione Villa Stuart per accertare le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio arrivato in nazionale contro la Sierra Leone.

Ecco quanto si legge nel tweet della radio ufficiale del club partenopeo:

“Osimhen sta per atterrare a Roma, poi subito direzione Villa Stuart per gli esami strumentali. Hysaj positivo al Covid resta in Albania per dieci giorni in isolamento fiduciario“.