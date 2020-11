Ghoulam: “Sentiamo la mancanza dei tifosi ma proviamo a renderli felici lo stesso”

Durante una diretta Instagram con un giornalista di beIN Sports, Faouzi Ghoulam, ha parlato della situazione Covid-19 a Napoli. Ecco quanto riportato:

“La situazione è difficile, per tutti non solo per noi calciatori. Soprattutto a Napoli i tifosi sono delusi perché vogliono venirci a vedere allo stadio a ogni partita. Lo stadio vuoto non è bello da vedere, sentiamo la mancanza del dodicesimo uomo ma cerchiamo di renderli felici lo stesso anche se sono a casa. La società ci ha lasciato liberi ma ci ha anche raccomandato di fare attenzione”.