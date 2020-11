Gazzetta – A gennaio mercato effervescente: Vecino-Milik è una traccia importante

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista Gazzetta dello Sport, su alcuni temi in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vecino-Milik? È una traccia, quest’estate c’era stato un contatto. Vecino a Gattuso è sempre piaciuto, è anche arrivato Bakayoko in azzurro ma Vecino è ancora di interesse del Napoli per un affare che conviene a tutti. Milik ha bisogno di spazi e vede bene l’Inter. Un fatto è certo: ADL dopo il fallito passaggio di Milik alla Roma, la squadra che prende Milik deve portare un controvalore di 18 milioni. L’offerta interista potrebbe portare questo tipo di valore: è una traccia sulla quale si sta lavorando.

Rinnovo Fabian? Tema delicato: con le casse societarie mediamente più vuote è difficile spuntare ritocchi all’altezza anche del calciatore. Non mi stupirei che l’appuntamento slittasse, anche per rimpinguare prima le casse. Il mercato in questo momento è in crisi, chi ha i giocatori buoni prova a tenerseli. Mercato di gennaio sarà effervescente: Inter e Napoli faranno qualcosa, anche il Milan vuole ritoccare. Meno interventi per la Juve” .