Fedele: “De Laurentiis padre-padrone, ma ha una gestione impeccabile. Juve-Napoli? La società ha sbagliato tutto! Sullo scambio Nainggolan-Milik…”

Il procuratore sportivo Enrico Fedele, in diretta a Radio Marte, ha risposto alle domande a lui indirizzate dai tifosi. Nel corso di Marte Sport Live Fedele ha detto la sua sul caso Juve-Napoli e sulla gestione De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Talvolta De Laurentiis antipatico e fuori luogo perché abituato ad essere padre-padrone. Ma dall’altro lato ha una gestione economica perfetta ed efficiente”.

“Caso Juve-Napoli? Io sono un uomo di calcio, c’è da dire che la Juventus stavolta è un soggetto passivo. Il Napoli è venuto meno e se l’è cercata. Non bisogna fuorviare. L’organizzazione della partita è di competenza della Lega, e la Lega non avrebbe mai rinviato il match. Se fosse stata un’altra squadra sarebbe stato diverso? Non credo proprio. Il Napoli ha sbagliato a prescindere dall’avversario. Lo stesso Grassani doveva consigliare meglio De Laurentiis. Perché il presidente non si è espresso? Non lo so, ma è sicuramente meglio così”.

“Milik? Difficilmente verrà reintegrato, ma nel caso succeda deve rispettare la società e il suo ruolo”.

“Caso Genoa? La società non ha mai disdetto aereo o albergo, e la partita col Napoli è stata posticipata per il tempo tecnico d’attesa dei tamponi prepartita”.

“Scambio Milik-Nainggolan? C’è il rischio che Milik vada via a 0. Nainggolan potrebbe essere un elemento importante in questo Napoli. Ma c’è anche da dire che il Napoli deve soprattutto guardare alle uscite. Vecino? Non gioca da 5 mesi!”