Fabian Ruiz, l’agente: “Rinnovo fermo da tempo, vuole vincere con la maglia del Napoli!”

Ultime notizie in casa Napoli riguardante la situazioni rinnovi. Alvaro Torres, agente di Fabiàn Ruiz, a rilasciato alcune dichiarazioni su Goal.com riguardanti il suo assistito. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Fabiàn si lascia gestire, è un persona con la testa sulle spalle con ha una bellissima famiglia e ascolta quello che gli si dice. E’ il cliente che tutti vorrebbero, c’è empatia reciproca.

Futuro? Pensiamo al presente, è un calciatore fondamentale sia per il Napoli che per la nazionale spagnola e credo che farà grandi cose con entrambe le maglie. A Napoli è molto felice e vuole vincere trofei. Alla fine di questa stagione avrà due anni di contratto ancora con il Napoli ed il rinnovo è in stand-by da tempo“.