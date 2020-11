Del Genio attacca la Lega: “I club più importanti di cosa parlano? Si devono cambiare i calendari!”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio sul prossimo impegno del Napoli in campionato. Il noto giornalista ha rilasciato dichiarazioni sulla probabile formazione azzurra in Napoli-Milan e criticato la gestione dei calendari. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Osimhen fuori, dentro Mertens? Penso di sì perché Petagna e un’arma a partita in corso ed immagino ci sia uno tra Zielinski ed Elmas alle sue spalle.

Che tipo di marcatura ti aspetti per Ibrahimovic? Manolas e Koulibaly si dovranno alternare sullo svedese, il mediano deve tenere la zona dove opera molto bene Calhanoglu ed occhio verso l’esterno al possibile inserimento di Leao. Ibra si limita limitando i servizi per lui“.

Sulla gestione dei calendari:

“Io penso che si deve decidere di cambiare i calendari. Quando è stata fatta l’associazione dei club più importanti, di cosa hanno parlato? Le nazionali avrebbero più spazio alla fine delle stagioni, le stagioni finirebbero prima e si avrebbe anche più attenzione sul ambiente delle nazionali. Oggi per via di questi impegni abbiamo perso già certezze come Hysaj ed Osimhen, i calendari vanno cambiati una volta e per sempre“.