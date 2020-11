Alvino commenta: “Romania-Norvegia? È facile fare un paragone su quanto sia successo in Italia”

Nel corso del programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Ecco quanto riportato:

“Romania-Norvegia? Credo che fare il paragone su quanto accaduto in Italia e su quello accaduto in Europa con la Norvegia sia semplicissimo. Non mi piace questo calcio che non tiene conto della salute dei cittadini, deve prevalere il buon senso. Secondo me si fanno differenze in base alla squadra, nessuno ha tenuto conto che il Napoli non è partito per paura di contagiare tutti. Nessuno si rende conto del gran gesto compiuto del Napoli, e non dimentichiamoci che gli azzurri avevano appena giocato con il Genoa“

“Osimhen? Non dovrà sottoporsi a un’intervento chirurgico, servirà riposo. Ovviamente sarà assente con il Milan e probabilmente con il Rijeka. Io direi di tener in dubbio anche la partita contro la Roma“.