Zola: “Giocherei in questo Napoli solo per Gattuso! Emerson sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è stato intervistato Gianfranco Zola. L’ex fantasista azzurro non ha nascosto complimenti a Gattuso ed ha dato parole di stima per Emerson, obiettivo del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Io in questo Napoli? Probabilmente con questo modulo non riuscirei ad esprimermi, ma giocherei per Gattuso. Ha avuto una grande crescita tattica che sto seguendo fin dai tempi del Pisa. Per un giocatore offensivo come me Gattuso sarebbe un ottimo allenatore”.

“Emerson Palmieri? Ha fatto sempre bene con noi, molto bravo offensivamente e con Sarri è migliorato anche difensivamente. Farebbe molto bene al Napoli ed è un professionista esemplare”.