Scozzafava: “Insigne è un predestinato ed in campo da sempre il massimo, anche quando gioca male”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuta Monica Scozzafava, collega de “Il Corriere del Mezzogiorno“. Ecco quanto dichiarato:

“Insigne è un predestinato, sin dall’adolescenza ha fatto vedere il suo talento. Aveva necessità di affinare il suo talento e secondo me aveva bisogno anche di uno scatto di maturità che ha fatto. Ha sconfitto quella sua timidezza che a volte lo faceva apparire un musone, un po’ sulla difensiva anche con i tifosi. Oggi gioca con il sorriso e si diverte, mettendo in mostra il suo significativo e inesauribile talento. La prestazione di ieri con l’Italia ci sconvolge ma non così tanto ma è stato protagonista. Lui stava bene mentalmente e ha dato il massimo di sé, che è tanta roba“.

“Gli aspetti caratteriali di Insigne sono migliorati. Lui ha bisogno sempre di sentirsi al centro del progetto e di ricevere fiducia. In questo momento la sta avendo e quindi si esprime al meglio di sé. Gattuso in questo senso sta influendo su tanti calciatori. Certo, è umano: non possiamo volerlo come noi vogliamo. Va preso per quello che è, con la sua voglia di migliorarsi. In cambio da tanto, non capisco perché andare a contestarlo in ogni momento. Anche la settimana scorsa si sentivano delle contestazioni. Il problema è nostro e non suo, in campo dà sempre il massimo anche quando gioca male“.