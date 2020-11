SSC Napoli, report allenamento: lavoro aerobico e partitina a campo ridotto per gli azzurri

Tramite il proprio sito ufficiale, la SSC Napoli, ha reso noto il programma di lavoro della squadra, svolto oggi al Training Center di Castel Volturno:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri stanno lavorando nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45”.

“La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con serie di torelli ed esercitazioni di passaggio. Successivamente lavoro aerobico. Chiusura con partitina a campo ridotto“.