Protocollo anti-Covid: “Inchiesta aperta sul Napoli, indagine sul rispetto dei protocolli prima della gara con la Juventus”

Caos in Serie A: protocolli, tamponi e isolamenti non rispettati. Riflettori puntati non solo su Juventus e Lazio, ma anche sul Napoli finito sotto inchiesta dopo la mancata disputa del match dell’Allianz contro gli uomini di Pirlo, di seguito quanto sottolineato dai colleghi de “La Gazzetta dello Sport”:

“La Lazio è nei guai per la mancata comunicazione all’Asl, o meglio comunicazione non proprio tempestiva, dei casi positivi tra i tesserati. Poi c’è la Juventus che è finita al centro delle scene per la ‘bolla’ scoppiata il 5 ottobre, quando Cristiano Ronaldo e altri 4 bianconeri hanno violato la quarantena per raggiungere le rispettive Nazionali. Fascicolo aperto anche per la Fiorentina.

“E poi c’è un’inchiesta aperta pure sul Napoli, per come è stato applicato il protocollo nei giorni della partita non giocata con la Juve”.