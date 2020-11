Pioli ancora positivo al Covid-19, non ci sarà nel match di domenica tra Napoli e Milan

Il tampone effettuato nelle scorse ore ha dato esito positivo per questo Stefano Pioli non sarà in panchina, domenica sera al San Paolo, nella sfida Napoli-Milan. Il tecnico rossonero non potrà quindi tornare al lavoro a Milanello.

Dopo il riscontro di positività di 2 giorni fa il tecnico era stato posto subito in isolamento, in attesa di un nuovo tampone, che oggi ha confermato la positività. Il Milan oggi riprenderà la preparazione in vista del match del San Paolo di domenica sera.