Repubblica – Ritiro Napoli in Abruzzo, è caos: atti all’Anac e alla Procura

Caos politico in vista per la regione Abruzzo a causa dell’accordo con il Napoli. I consiglieri del M5S infatti guardano con sospetto alla convenzione tra la società di De Laurentiis e Marsilio, governatore dell’Abruzzo.

Come riporta la Repubblica infatti gli atti dell’accordo sono stati inviati alla Procura dell’Aquila e all’Anac per vederci più chiaro. “Nell’ambito delle attività finalizzate alla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche sul territorio di competenza, la Giunta Regionale dell’Abruzzo stanzia un milione e 220mila euro annui per gli esercizi 2021-2025 al Napoli Calcio”. Nel complesso sono circa 6 milioni i soldi per finanziare il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. La convenzione prevede 80 biglietti gratuiti per le partite, shooting fotografici e quattro palloni autografati. La spesa è stata approvata nell’ambito del pacchetto urgente Covid.

Le questioni sarebbero due. Innanzitutto di natura tecnica, in quanto il Napoli è stato scelto senza alcun bando e nonostante le sovvenzioni servano ad aiutare il turismo, ‘nel piano per la promozione territoriale dell’Abruzzo non si fa mai cenno al calcio’. La seconda di natura politica: in piena emergenza Covid viene criticata la gestione delle risorse.