Focolaio Rijeka, altri 7 calciatori positivi al Covid-19. Tra 10 giorni il match di ritorno al San Paolo

A distanza di dieci giorni aumentano ancora i casi di positività all’interno del club croato del Rijeka. Altri sette calciatori, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus.

Già in occasione del match d’andata l’allenatore Simon Rozman dichiarò lo stato di emergenza numerica tra i suoi calciatori arrivando a dichiarare: “Misuriamo la temperatura ogni tre ore, e ogni tre ore mi ritrovo una nuova squadra da preparare alla partita. Abbiamo problemi di salute, spero di avere 12 giocatori a disposizione per giocare”.

Fra 10 giorni il club croato affronterà il Napoli nella quarta giornata del girone di Europa League. In conformità con il regolamento della Federcalcio croata (HNS), il club, quarto in classifica in patria, ha chiesto il rinvio della partita del dodicesimo turno della Prima Lega Telecom contro l’Istria 1961, in programma il 21 novembre alle 19:10″.